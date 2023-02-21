Зорро передал Браткову в "Матросскую Тишину" финики с гашишем вместо косточек

Сотрудники следственного изолятора "Матросская Тишина" нашли в посылке с финиками наркотики, которые отправитель хотел передать в СИЗО 25-летнему "приятелю". Подробности публикует SHOT.

Страница из паспорта Зорро Магомедова. Фото © t.me / SHOT

Получателем передачки был указан некий заключённый Влад Братков. Пакетики с гашишем "для Браткова" были спрятаны внутрь фиников вместо косточек. Не менее интересным оказалось и имя отправителя — Зорро Магомедов.

Журналисты выяснили, что такой "сеньор" действительно существует и даже был судим за продажу часов со встроенной скрытой камерой. Причём фото его уникального паспорта несложно отыскать в интернете. По информации SHOT, сейчас полиция выясняет, является ли виновным тот самый Зорро Магомедов, или кто-то решил его подставить.