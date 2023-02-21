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21 февраля, 18:14

Зорро передал Браткову в "Матросскую Тишину" финики с гашишем вместо косточек

В передачке заключённому Браткову в СИЗО от Зорро Магомедова нашли пакетики с гашишем

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Сотрудники следственного изолятора "Матросская Тишина" нашли в посылке с финиками наркотики, которые отправитель хотел передать в СИЗО 25-летнему "приятелю". Подробности публикует SHOT.

Страница из паспорта Зорро Магомедова. Фото © t.me / SHOT

Страница из паспорта Зорро Магомедова. Фото © t.me / SHOT

Получателем передачки был указан некий заключённый Влад Братков. Пакетики с гашишем "для Браткова" были спрятаны внутрь фиников вместо косточек. Не менее интересным оказалось и имя отправителя — Зорро Магомедов.

Журналисты выяснили, что такой "сеньор" действительно существует и даже был судим за продажу часов со встроенной скрытой камерой. Причём фото его уникального паспорта несложно отыскать в интернете. По информации SHOT, сейчас полиция выясняет, является ли виновным тот самый Зорро Магомедов, или кто-то решил его подставить.

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Ранее Лайф писал, что в Италии поймали наркодилеров, перевозивших 125 килограммов кокаина в головках пармезана. В итоге были арестованы десять человек, семеро из которых попали под предварительное заключение.

Ирина Фальке
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