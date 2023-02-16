Американка нашла "любовь в погонах" в СИЗО, куда попала после прогулки с телёнком по Москве
Гулявшей с телёнком на Красной площади американке запретили въезд в Россию на 40 лет
Алисия Дей. Фото © Телеканал "360"
Гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, оглашённый в Троицком суде.
"Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии 1988 года рождения на срок до 13 февраля 2063 года", — говорится в документе.
Однако американка хочет остаться в России и будет обжаловать решение, потому что встретила здесь свою любовь и нашла подругу. В беседе с телеканалом "360" девушка призналась, что её избранником стал полицейский, с которым она познакомилась во время заключения в СИЗО.
"Это смешно, но мы познакомились в тюрьме с полицейским, у меня сильные чувства к нему. Мы с ним уже встречались два раза после того, как я вышла. И я решила с защитником оспорить это дело, чтобы вернуться", — пояснила американка.
Там же она сдружилась с "очень милой" сокамерницей, поэтому 13 суток ареста прошли душевно. Хотя и было скучно без возможности свободно гулять и заниматься привычными делами, добавила иностранка. Дей поразили комфортные условия содержания в СИЗО: тёплая вода, душ в любое время дня, уважительное отношение полицейских.
Американка призналась, что любит Россию и хотела бы здесь жить постоянно. По её утверждению, она до сих пор не понимает, почему желание показать телёнку Москву обернулось проблемами с законом. Девушка говорит, что в России у неё три коровы, для которых она снимает помещение.
Напомним, 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете, за что была задержана полицией. Девушка призналась суду в любви к животным. Её арестовали на 13 суток за сопротивление правоохранителям во время задержания и выписали штраф на 20 тысяч рублей. А телёнка направили в реабилитационный центр для животных.