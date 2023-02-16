Американка нашла "любовь в погонах" в СИЗО, куда попала после прогулки с телёнком по Москве

Гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, оглашённый в Троицком суде.

"Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии 1988 года рождения на срок до 13 февраля 2063 года", — говорится в документе.

Однако американка хочет остаться в России и будет обжаловать решение, потому что встретила здесь свою любовь и нашла подругу. В беседе с телеканалом "360" девушка призналась, что её избранником стал полицейский, с которым она познакомилась во время заключения в СИЗО.

"Это смешно, но мы познакомились в тюрьме с полицейским, у меня сильные чувства к нему. Мы с ним уже встречались два раза после того, как я вышла. И я решила с защитником оспорить это дело, чтобы вернуться", — пояснила американка.

Там же она сдружилась с "очень милой" сокамерницей, поэтому 13 суток ареста прошли душевно. Хотя и было скучно без возможности свободно гулять и заниматься привычными делами, добавила иностранка. Дей поразили комфортные условия содержания в СИЗО: тёплая вода, душ в любое время дня, уважительное отношение полицейских.