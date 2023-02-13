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13 февраля, 17:59

Гулявшая с телёнком по Москве американка хочет уехать в Казахстан, но уже без животного

Гулявшая с телёнком по Красной площади американка Алисия Дей рассказала, что не будет забирать животное из реабилитационного центра. В планах у 34-летней девушки — поездка к жениху в Казахстан. Сегодня Троицкий суд Москвы вернул дело о её выдворении из РФ, после чего экоактивистка была освобождена из зала суда.

Гулявшая с телёнком американка рассказала журналистам о дальнейших планах. Видео © LIFE

"Рада, что не буду сидеть в тюрьме. Вызволять телёнка не буду, наверное. Я сейчас хочу поехать в Казахстан, потому что там живёт мой будущий муж", — сказала Дей в разговоре с журналистами.

Девушка подчеркнула, что её "история не закончена", так как она и дальше будет помогать животным. Также Дей добавила, что не исключает возможности своего визита в Россию.

Гулявшую с телёнком по Красной площади американку могут депортировать из России

Гулявшую с телёнком по Красной площади американку могут депортировать из России

Напомним, что 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным. В итоге девушку арестовали на 13 суток за сопротивление полиции во время задержания и выписали штраф 20 тысяч рублей. Между тем телёнка направили в реабилитационный центр для животных.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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