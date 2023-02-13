Гулявшая с телёнком по Москве американка хочет уехать в Казахстан, но уже без животного
Гулявшая с телёнком по Красной площади американка Алисия Дей рассказала, что не будет забирать животное из реабилитационного центра. В планах у 34-летней девушки — поездка к жениху в Казахстан. Сегодня Троицкий суд Москвы вернул дело о её выдворении из РФ, после чего экоактивистка была освобождена из зала суда.
Гулявшая с телёнком американка рассказала журналистам о дальнейших планах. Видео © LIFE
"Рада, что не буду сидеть в тюрьме. Вызволять телёнка не буду, наверное. Я сейчас хочу поехать в Казахстан, потому что там живёт мой будущий муж", — сказала Дей в разговоре с журналистами.
Девушка подчеркнула, что её "история не закончена", так как она и дальше будет помогать животным. Также Дей добавила, что не исключает возможности своего визита в Россию.
Напомним, что 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным. В итоге девушку арестовали на 13 суток за сопротивление полиции во время задержания и выписали штраф 20 тысяч рублей. Между тем телёнка направили в реабилитационный центр для животных.
Кадр из видео LIFE