Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 февраля, 17:12

Гулявшую с телёнком по Красной площади американку могут депортировать из России

<p>Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Обложка © LIFE</p>

Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Обложка © LIFE

Гулявшую с телёнком по Красной площади американку Алисию Дей могут депортировать из России из-за отсутствия регистрации. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, экоактивистка рассказала, что забыла оформить документы, так как всё время ухаживала за коровами. Отец американки обещал каждый год прилетать в РФ и оплачивать содержание её животных.

Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Фото © LIFE

Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Фото © LIFE

"А как же мои коровы?!" — так Дэй отреагировала на новость о депортации, сопроводив возглас нецензурной бранью.

Более того, иностранке хотят запретить въезд в РФ до 2063 года. Примечательно, что сегодня девушку задержали сразу после выхода из спецприёмника, где она провела 13 дней за сопротивление полиции. В итоге Дей доставили в Троицкий суд, но позже отпустили.

В Петербурге ищут девушку, которая сделала бизнес на продаже смертельно больных котят

В Петербурге ищут девушку, которая сделала бизнес на продаже смертельно больных котят

Напомним, что 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным.

Никита Осипов
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров