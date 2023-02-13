Гулявшую с телёнком по Красной площади американку могут депортировать из России
Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Обложка © LIFE
Гулявшую с телёнком по Красной площади американку Алисию Дей могут депортировать из России из-за отсутствия регистрации. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, экоактивистка рассказала, что забыла оформить документы, так как всё время ухаживала за коровами. Отец американки обещал каждый год прилетать в РФ и оплачивать содержание её животных.
Прогулка Алисии Дей по Красной площади с телёнком 1 февраля. Фото © LIFE
"А как же мои коровы?!" — так Дэй отреагировала на новость о депортации, сопроводив возглас нецензурной бранью.
Более того, иностранке хотят запретить въезд в РФ до 2063 года. Примечательно, что сегодня девушку задержали сразу после выхода из спецприёмника, где она провела 13 дней за сопротивление полиции. В итоге Дей доставили в Троицкий суд, но позже отпустили.
Напомним, что 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным.