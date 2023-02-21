Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 18:43

Angry Birds исчезнет из Google Play

Разработчик Rovio решил удалить игру Angry Birds из Google Play

Разработчик Rovio удалит из магазина приложений для мобильных устройств Google Play свою игру Angry Birds. В опубликованном заявлении говорится, что причиной такого шага является "пересмотр экономического обоснования" продукта.

"Мы пересмотрели экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds и, учитывая её влияние на наше широкое игровое портфолио, решили удалить её из магазина Google Play в четверг, 23 февраля", говорится в сообщении, опубликованном твиттер-аккаунтом компании.

Подчёркивается, что удаление игры из магазина приложений не повлияет на её работоспособность у загрузивших людей. В App Store она может обзавестись новым названием — Red’s First Flight.

Блогеры уже стримят: Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

Блогеры уже стримят: Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

А ранее Лайф писал, что российская видеоигра Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на агрегаторе Metacritiс. Так, издание Shacknews поставило ей 9 баллов из 10, IGN, PCGamesN и GameStar — 8 из 10.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • angrybirds
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров