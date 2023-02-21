Angry Birds исчезнет из Google Play

Разработчик Rovio удалит из магазина приложений для мобильных устройств Google Play свою игру Angry Birds. В опубликованном заявлении говорится, что причиной такого шага является "пересмотр экономического обоснования" продукта.

"Мы пересмотрели экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds и, учитывая её влияние на наше широкое игровое портфолио, решили удалить её из магазина Google Play в четверг, 23 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном твиттер-аккаунтом компании.

Подчёркивается, что удаление игры из магазина приложений не повлияет на её работоспособность у загрузивших людей. В App Store она может обзавестись новым названием — Red’s First Flight.