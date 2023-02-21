Angry Birds исчезнет из Google Play
Разработчик Rovio решил удалить игру Angry Birds из Google Play
Разработчик Rovio удалит из магазина приложений для мобильных устройств Google Play свою игру Angry Birds. В опубликованном заявлении говорится, что причиной такого шага является "пересмотр экономического обоснования" продукта.
"Мы пересмотрели экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds и, учитывая её влияние на наше широкое игровое портфолио, решили удалить её из магазина Google Play в четверг, 23 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном твиттер-аккаунтом компании.
Подчёркивается, что удаление игры из магазина приложений не повлияет на её работоспособность у загрузивших людей. В App Store она может обзавестись новым названием — Red’s First Flight.
А ранее Лайф писал, что российская видеоигра Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на агрегаторе Metacritiс. Так, издание Shacknews поставило ей 9 баллов из 10, IGN, PCGamesN и GameStar — 8 из 10.
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