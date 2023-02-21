WSJ: Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

Новые санкции США затронут примерно 200 юридических и физических лиц России. Как пишет газета The Wall Street Journal, их планируют ввести на этой неделе.

В список войдут "губернаторы и члены семей российских чиновников". Также ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций".