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21 февраля, 20:46

WSJ: Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

Новые санкции США затронут примерно 200 юридических и физических лиц России. Как пишет газета The Wall Street Journal, их планируют ввести на этой неделе.

В список войдут "губернаторы и члены семей российских чиновников". Также ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций".

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля. Однако десятый пакет рестрикций, по его словам, будет к этой дате.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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