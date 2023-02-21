WSJ: Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России
Новые санкции США затронут примерно 200 юридических и физических лиц России. Как пишет газета The Wall Street Journal, их планируют ввести на этой неделе.
В список войдут "губернаторы и члены семей российских чиновников". Также ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций".
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля. Однако десятый пакет рестрикций, по его словам, будет к этой дате.
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