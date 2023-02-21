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21 февраля, 03:40

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года

Совет Евросоюза продлил санкции, введённые против России из-за ситуации на Украине, до 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

"На основании пересмотра решения <...> и с учётом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — сказано в документе.

С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов санкций в отношении РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. В данный момент в санкционный список по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля

Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против РФ, связанные с украинским конфликтом, ещё до начала СВО — в декабре 2021 года. Лайф также писал, что ЕС собирается внести в чёрный список уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову за эвакуацию детей из освобождённых регионов в зоне СВО.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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