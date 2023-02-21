Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года

Совет Евросоюза продлил санкции, введённые против России из-за ситуации на Украине, до 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

"На основании пересмотра решения <...> и с учётом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — сказано в документе.

С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов санкций в отношении РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. В данный момент в санкционный список по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.