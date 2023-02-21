В Небраске сошёл с рельсов поезд с углём

Поезд с углём сошёл с рельсов вблизи города Готенберг, штат Небраска. Об этом сообщил телеканал Fox News. Вне железнодорожных путей оказался 31 вагон состава Union Pacific.

Поезд с 31 вагоном угля сошёл с рельсов в США © Twitter / jesseambler

"Сегодня, приблизительно в 01:45 ночи по центральному времени (10:45 мск), примерно 31 вагон с углём поезда Union Pacific сошли с рельсов вблизи Готенберга, Небраска", — приводит телеканал сообщение перевозчика.

В результате происшествия никто не пострадал.