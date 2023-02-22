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21 февраля, 23:56

Военным США порекомендовали не есть булки с маком

Американским военным советуют не есть булки с маком, чтобы анализы не выявили наркотики

Американским военнослужащим рекомендовали воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке. Это следует сделать, для того, чтобы избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики, говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Как указали в Пентагоне, согласно последним данным, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание нарковещества кодеин, чем считалось ранее.

"Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин. В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке", — уточнили в американском военном ведомстве.

Американцы в Twitter нашли ответ на вопрос, почему их армии "больше не боятся"

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Там также пообещали скорректировать рекомендации по мере поступления новых научных данных.

Ранее Лайф писал, что Национальная гвардия США провела учения для подготовки солдат к действиям в условиях крайнего холода. Как сообщает Military Times, таким образом американская армия готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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