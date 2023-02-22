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22 февраля, 03:44

Конгрессмены США проведут слушания о соперничестве с Китаем

Руководитель комитета Палаты представителей Конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол сообщил о планах проведения слушаний о соперничестве с Китаем. Первое панельное заседание пройдёт 28 февраля.

Основной его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений Компартия Китая". Планируется выступление высокопоставленных представителей Госдепа, Минфина и других ведомств.

В Китае возмутились обвинениям США о военной помощи России

В Китае возмутились обвинениям США о военной помощи России

Ранее замгоссекретаря Венди Шерман исключила возможность разрыва прямого диалога США с Китаем. По её мнению, несмотря на все существующие разногласия, отсутствие отношений с КНР могло бы нанести серьёзный вред национальным интересам Штатов.

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ТАСС / АР / Ng Han Guan

Юлия Коновалова
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