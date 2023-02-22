Конгрессмены США проведут слушания о соперничестве с Китаем

Руководитель комитета Палаты представителей Конгресса США по международным отношениям Майкл Маккол сообщил о планах проведения слушаний о соперничестве с Китаем. Первое панельное заседание пройдёт 28 февраля.

Основной его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений Компартия Китая". Планируется выступление высокопоставленных представителей Госдепа, Минфина и других ведомств.