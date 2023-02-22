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22 февраля, 06:47

Захарова уличила Запад в сознательном разрушении системы безопасности в мире

Захарова: Международную систему безопасности разрушила не Россия, а Запад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Запад в сознательных действиях против существующей системы безопасности в мире и в её разрушении.

"Американцы начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире, потому что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений", — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, основным мотивом западных стран, который подталкивал их к демонтажу архитектуры международной стабильности и безопасности, стало "желание разрушить всё, что уравнивает кого-то в правах с ними". Кроме того, они играли по собственным правилам и пытались контролировать всех и вся.

"Вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними, для того, чтобы контролировать уже всех самим. Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире", — добавила Захарова.

"Проговорился": Захарова заявила, что Зеленский сравнил киевский режим с фашистским

"Проговорился": Захарова заявила, что Зеленский сравнил киевский режим с фашистским

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об отношениях России и США. Комментируя слова американского лидера Джо Байдена о том, что Запад и НАТО не являются для россиян врагами, дипломат подчеркнула, что это даже "хуже, чем враг".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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