Захарова уличила Запад в сознательном разрушении системы безопасности в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Запад в сознательных действиях против существующей системы безопасности в мире и в её разрушении.

"Американцы начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире, потому что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений", — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, основным мотивом западных стран, который подталкивал их к демонтажу архитектуры международной стабильности и безопасности, стало "желание разрушить всё, что уравнивает кого-то в правах с ними". Кроме того, они играли по собственным правилам и пытались контролировать всех и вся.

"Вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними, для того, чтобы контролировать уже всех самим. Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире", — добавила Захарова.