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22 февраля, 07:42

ФСБ задержала пятерых торговцев людьми в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержаны пять участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми на протяжении почти десяти лет. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ России.

"С 2010 по 2019 год подозреваемые, действуя согласно распределённым ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией", — говорится в заявлении.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией", "Вовлечение в занятие проституцией" и "Торговля людьми". Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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А ранее сообщалось, что в Калужской области ликвидированы двое уроженцев центральноазиатских республик, планировавших теракт на предприятии химической промышленности.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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