В Калужской области ликвидировали боевиков, планировавших теракт на химпредприятии
ФСБ: В Калужской области предотвращён теракт на химическом предприятии
В Калужской области ликвидированы двое уроженцев центральноазиатских республик, планировавших теракт на предприятии химической промышленности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Уточняется, что приверженцы ИГИЛ* планировали подорвать цистерну с горюче-смазочными материалами на одном из химпредприятий региона. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. Потерь среди правоохранителей в ходе операции не допущено, гражданские не пострадали.
Ранее Лайф сообщал, что боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV. Посольство России отметило, что это наглядно показывает, каких ценностей придерживаются украинские военные.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
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