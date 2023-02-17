В Калужской области ликвидировали боевиков, планировавших теракт на химпредприятии

В Калужской области ликвидированы двое уроженцев центральноазиатских республик, планировавших теракт на предприятии химической промышленности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Уточняется, что приверженцы ИГИЛ* планировали подорвать цистерну с горюче-смазочными материалами на одном из химпредприятий региона. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. Потерь среди правоохранителей в ходе операции не допущено, гражданские не пострадали.