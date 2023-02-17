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17 февраля, 07:06

В Калужской области ликвидировали боевиков, планировавших теракт на химпредприятии

ФСБ: В Калужской области предотвращён теракт на химическом предприятии

В Калужской области ликвидированы двое уроженцев центральноазиатских республик, планировавших теракт на предприятии химической промышленности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Уточняется, что приверженцы ИГИЛ* планировали подорвать цистерну с горюче-смазочными материалами на одном из химпредприятий региона. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. Потерь среди правоохранителей в ходе операции не допущено, гражданские не пострадали.

На Ставрополье ликвидировали бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции

На Ставрополье ликвидировали бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции

Ранее Лайф сообщал, что боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV. Посольство России отметило, что это наглядно показывает, каких ценностей придерживаются украинские военные.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

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Никита Никонов
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