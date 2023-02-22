Песков сообщил, что почти всем зарубежным СМИ было отказано в аккредитации на послание Путина
Практически всем зарубежным средствам массовой информации, присутствующим в России, было отказано в аккредитации на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил на брифинге в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Фактически все, кто присутствовал здесь, в Российской Федерации, из зарубежных СМИ обращались за аккредитацией, но мы их не аккредитовали", — проинформировал представитель Кремля.
Песков добавил, что состав приглашённых во многом был "продиктован текущим моментом": с одной стороны, организаторы стремились обеспечить эпидемиологическую безопасность, что, по словам представителя Кремля, до сих пор актуально, а с другой, инфраструктура Гостиного Двора позволяла пригласить больше людей, потому что места там просто гораздо больше, чем, к примеру, в Георгиевском зале Кремля.
Напомним, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало накануне, 21 февраля, в Гостином Дворе и продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином дворе словами о правде и единстве.
LIFE / Павел Баранов