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22 февраля, 09:40

Песков сообщил, что почти всем зарубежным СМИ было отказано в аккредитации на послание Путина

Практически всем зарубежным средствам массовой информации, присутствующим в России, было отказано в аккредитации на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил на брифинге в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Фактически все, кто присутствовал здесь, в Российской Федерации, из зарубежных СМИ обращались за аккредитацией, но мы их не аккредитовали", проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что состав приглашённых во многом был "продиктован текущим моментом": с одной стороны, организаторы стремились обеспечить эпидемиологическую безопасность, что, по словам представителя Кремля, до сих пор актуально, а с другой, инфраструктура Гостиного Двора позволяла пригласить больше людей, потому что места там просто гораздо больше, чем, к примеру, в Георгиевском зале Кремля.

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Напомним, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало накануне, 21 февраля, в Гостином Дворе и продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином дворе словами о правде и единстве.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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