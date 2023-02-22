Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях "Сармата"

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы проводила испытания ракеты во время визита Байдена на Украину. При этом утверждалось, что они закончились неудачей. Эту информацию уже опровергли в самих Соединённых Штатах. Агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве.