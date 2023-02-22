Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях "Сармата"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о якобы запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" во время визита американского лидера Джо Байдена в Киев.
"Не могу ответить на этот вопрос — к Минобороны", — сказал Песков на брифинге.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы проводила испытания ракеты во время визита Байдена на Украину. При этом утверждалось, что они закончились неудачей. Эту информацию уже опровергли в самих Соединённых Штатах. Агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве.
Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис назвал поездку Байдена в Киев большой постановкой. По его словам, она не принесла Украине никакой пользы.