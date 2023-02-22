Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не пользовались созданной после Карибского кризиса горячей линией связи между Кремлём и Белым домом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что этот канал продолжает функционировать.
"Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [этой линией]", — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
При этом Песков отметил, что пока таких ситуаций не было.
Горячая линия Вашингтон — Москва начала работу 30 августа 1963 года после Карибского кризиса. Она существует для срочных переговоров лидеров двух стран.
Ранее Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Он также обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, обратила внимание на то, что НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг".
ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL