Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 04:56

Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не пользовались созданной после Карибского кризиса горячей линией связи между Кремлём и Белым домом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что этот канал продолжает функционировать.

"Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [этой линией]", — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

При этом Песков отметил, что пока таких ситуаций не было.

Песков рассказал, что Путин и Байден не общались после начала СВО

Песков рассказал, что Путин и Байден не общались после начала СВО

Горячая линия Вашингтон — Москва начала работу 30 августа 1963 года после Карибского кризиса. Она существует для срочных переговоров лидеров двух стран.

Ранее Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Он также обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, обратила внимание на то, что НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Путин
  • Джозеф Байден
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров