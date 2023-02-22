Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не пользовались созданной после Карибского кризиса горячей линией связи между Кремлём и Белым домом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что этот канал продолжает функционировать.

"Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [этой линией]", — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

При этом Песков отметил, что пока таких ситуаций не было.