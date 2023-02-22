С коньяком и носками: Флорист рассказала об идеальных букетах для мужчин на 23 Февраля

Флорист Ксана Тайлер призвала девушек не обделять своих мужчин букетами на День защитника Отечества. Она отметила, что цветы можно заменить едой или алкоголем, а особо юморным добавить носки.

Некоторые дамы всё же умудряются подобрать полноценный букет, который смотрелся бы довольно мужественно. Для композиций по такому случаю выбирают экзотические цветы в тёмных тонах, например красную протею, зелёные гвоздики, пионовидные розы сорта "ред монстр".

Однако далеко не все мужчины смогут по достоинству оценить такой презент. Лучше исходить из вкуса и предпочтений каждого, ведь многим по нраву будет букет не из цветов, а из еды. К слову, такой креативный подарок стал неизменной классикой на 23 Февраля. По словам флориста, чаще всего просят добавить сыр, колбасу, алкоголь и даже варёных раков.

"Букеты с алкоголем, например с коньяком, чаще дарят мужчинам в возрасте, а молодым кладут всё что угодно, даже носки ради шутки", — приводит её слова РИАМО.