Составлен топ-5 самых мужских фильмов

Россияне назвали самым мужским зарубежным фильмом "Крепкий орешек" — американский боевик 1988 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом свидетельствуют результаты опроса канала Cinema, которые приводит "Газета.ru".

По мнению женщин, в пятёрку лидеров брутальных кинолент, снятых за рубежом, вошли "Крепкий орешек" (18%), "Терминатор" (6%), "Бойцовский клуб" (5,5%), "Крёстный отец" (5%), "Рокки" (4%). В топ-5 от мужчин вошли "Крепкий орешек" (11%), "Терминатор" (5%), "Коммандос" (4,5%), "Профессионал" (4%), "Спасти рядового Райана" (3,5%). Также женщины часто называли фильм "Джентльмены", а мужчины — киноленту "Хищник".

При этом некоторых опрошенных удивило, что женщины назвали "Бойцовский клуб" среди мужских фильмов, а другие не поверили, что в топ не вошли проекты Квентина Тарантино.