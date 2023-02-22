Во Франции 16-летний школьник зарезал учительницу прямо на уроке

Трагический инцидент произошёл в среду в стенах средней школы Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Па-де-Кале. 16-летний ученик напал с ножом на учительницу испанского языка, передаёт BFMTV. От удара в грудь 50-летняя женщина скончалась вскоре после происшествия.

Подростка уже арестовали. Журналисты выяснили, что он страдает психическим расстройством, а в день трагедии с самого начала урока "вёл себя как одержимый".