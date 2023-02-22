Украинская певица SOYANA в преддверии Дня защитника Отечества выпустила песню ННН, посвящённую российским военным. Композиция повествует о переживаниях за судьбу возлюбленного, выполняющего свой долг перед Родиной. При этом в клипе появляется монумент "Героям-панфиловцам" в подмосковном Дубосекове.

"Буду встречать тебя с победой со слезами, Буду молиться над холодными фронтами! Не оборачивайся, я твой тыл навеки, Любимый человечек!" — поёт SOYANA.

"В этой песне сосредоточена боль и мольба множества женщин, таких же, как и я, чьи мужья и любимые находятся вдали от дома, выполняя свой долг", — приводит слова артистки АиФ.

По словам продюсера певицы Юрия Бардаша (также украинца), "мы живём в такое время, когда нужно выбирать, кто ты и с кем ты".

"Время, когда мужчины защищают свою землю с оружием в руках, а женщины ждут их, молятся за победу добра над злом и дают им поддержку своей бесконечной и безусловной любовью. В песне SOYANA сделала свой выбор и живёт в соответствии с ним, всё это сошлось. Любовь, надежда, музыка", — отметил продюсер.

Настоящее имя певицы SOYANA Яна Соломко. Она является финалисткой шоу "Голос Турции", а также победительницей американского шоу "Шанс" и украинской телепередачи "Караоке на Майдане". В прошлом году она переехала в Россию.