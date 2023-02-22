Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 12:03

Более 50 человек погребены под землёй после обрушения в угольном карьере в Китае

В Китае более 50 человек числятся пропавшими без вести после обрушения в угольном карьере

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обрушился грунт в угольном карьере, в тот момент там работали как минимум 57 человек — все они числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

ЧП произошло в китайском районе Алашань. Около 200 сотрудников экстренных служб приступили к поисковой операции. Причины случившегося не сообщаются.

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

Ранее сообщалось, что в результате серии ДТП, произошедших 4 февраля на трассе городского округа Чанша на юге Китая, погибли 16 человек и ещё 66 пострадали. Часть машин после столкновения загорелась.

Обложка ©

Getty Images / Jie Zhao

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров