Более 50 человек погребены под землёй после обрушения в угольном карьере в Китае
В Китае более 50 человек числятся пропавшими без вести после обрушения в угольном карьере
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обрушился грунт в угольном карьере, в тот момент там работали как минимум 57 человек — все они числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.
ЧП произошло в китайском районе Алашань. Около 200 сотрудников экстренных служб приступили к поисковой операции. Причины случившегося не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в результате серии ДТП, произошедших 4 февраля на трассе городского округа Чанша на юге Китая, погибли 16 человек и ещё 66 пострадали. Часть машин после столкновения загорелась.
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