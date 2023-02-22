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22 февраля, 11:56

Рябков: РФ готова напрямую обсуждать контроль над вооружениями с Францией и Британией

В случае улучшения международной обстановки в будущем вопрос контроля над вооружениями нужно будет обсуждать в том числе с Великобританией и Францией. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

На заседании в Совете Федерации замминистра отметил, что в течение последних лет "мы стали говорить о необходимости учёта потенциалов Британии и Франции и перехода на многостороннюю основу" в сфере контроля над вооружениями. Однако готовности со стороны этих государств к такой работе "мы не видели никогда ни в малейшей мере".

"Если ситуация начнёт улучшаться, то надо будет вести обсуждение будущего контроля над вооружениями с прямым участием упомянутых стран", — сказал Рябков.

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Ранее в Кремле заметили, что Запад не готов к переговорам, исходя из его реакции на решение России по ДСНВ. Поскольку "время идёт, обстоятельства меняются", РФ вынуждена заботиться о собственной безопасности, в том числе в сфере контроля над вооружениями, подчеркнул Дмитрий Песков.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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