Рябков: РФ готова напрямую обсуждать контроль над вооружениями с Францией и Британией
В случае улучшения международной обстановки в будущем вопрос контроля над вооружениями нужно будет обсуждать в том числе с Великобританией и Францией. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
На заседании в Совете Федерации замминистра отметил, что в течение последних лет "мы стали говорить о необходимости учёта потенциалов Британии и Франции и перехода на многостороннюю основу" в сфере контроля над вооружениями. Однако готовности со стороны этих государств к такой работе "мы не видели никогда ни в малейшей мере".
"Если ситуация начнёт улучшаться, то надо будет вести обсуждение будущего контроля над вооружениями с прямым участием упомянутых стран", — сказал Рябков.
Ранее в Кремле заметили, что Запад не готов к переговорам, исходя из его реакции на решение России по ДСНВ. Поскольку "время идёт, обстоятельства меняются", РФ вынуждена заботиться о собственной безопасности, в том числе в сфере контроля над вооружениями, подчеркнул Дмитрий Песков.
ТАСС / Сергей Карпухин