Новгородский губернатор подарил планшет школьнику, передавшему свои накопления бойцам СВО

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подарил графический планшет восьмикласснику из Пестова, пожертвовавшему свои накопления мобилизованным в зону проведения СВО россиянам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в декабре 2022 года Иван Талантов накопил необходимую сумму для покупки желанного гаджета, однако в последний момент узнал о наличии в городе пункта сбора гуманитарной помощи и отдал всю сумму туда. Губернатор восхитился его поступком и поблагодарил родителей за воспитание юноши.

Вручение планшета Ивану Талантову. Видео © Telegram / Никитин_Новгородский

"Отказаться от мечты, чтобы помочь другим... Такой поступок нельзя оставить без внимания. Я поблагодарил Ивана в присутствии бойцов и вручил ему новый гаджет, ведь мечты обязательно должны сбываться... Горжусь Иваном! Спасибо родителям за воспитание сына", — написал он в своём телеграм-канале.