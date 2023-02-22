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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 12:31

Новгородский губернатор подарил планшет школьнику, передавшему свои накопления бойцам СВО

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подарил графический планшет восьмикласснику из Пестова, пожертвовавшему свои накопления мобилизованным в зону проведения СВО россиянам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в декабре 2022 года Иван Талантов накопил необходимую сумму для покупки желанного гаджета, однако в последний момент узнал о наличии в городе пункта сбора гуманитарной помощи и отдал всю сумму туда. Губернатор восхитился его поступком и поблагодарил родителей за воспитание юноши.

Вручение планшета Ивану Талантову. Видео © Telegram / Никитин_Новгородский

"Отказаться от мечты, чтобы помочь другим... Такой поступок нельзя оставить без внимания. Я поблагодарил Ивана в присутствии бойцов и вручил ему новый гаджет, ведь мечты обязательно должны сбываться... Горжусь Иваном! Спасибо родителям за воспитание сына", написал он в своём телеграм-канале.

Свыше 493 млн рублей собрано в рамках проекта "Всё для победы!" под кураторством Подоляки
Свыше 493 млн рублей собрано в рамках проекта "Всё для победы!" под кураторством Подоляки

Ранее первый замруководителя АП Сергей Кириенко сообщал, что уже свыше пяти миллиардов рублей удалось собрать благодаря проекту "Всё для победы". Всего сопричастными оказались более миллиона человек по всей стране.

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Vk / Андрей Никитин

Матвей Константинов
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