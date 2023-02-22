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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 12:52
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Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР вынужденной мерой безопасности

Мобильный интернет в Луганской народной республике (ЛНР) отключён для обеспечения безопасности. Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Выключение интернета это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности. Если бы мы в своё время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов", — цитирует ТАСС Пасечника, который сейчас находится в московских Лужниках, где проходит митинг-концерт, посвящённый участникам спецоперации.

Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова из-за обстрелов ВСУ
Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова из-за обстрелов ВСУ

Врио главы республики уточнил, что, как только станет безопасно, мобильный интернет будет включён обратно.

Ранее Росгвардия обнаружила в ЛНР американские документы с инструкциями по дискредитации РФ. В частности, обрабатывалась местная молодёжь, в работе с которой прoпагандировались ценности ЛГБТ-сообщества и насаждалась ненависть к русской нации.

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Никита Никонов
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