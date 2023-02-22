Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР вынужденной мерой безопасности

"Выключение интернета — это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности. Если бы мы в своё время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов", — цитирует ТАСС Пасечника, который сейчас находится в московских Лужниках, где проходит митинг-концерт, посвящённый участникам спецоперации.