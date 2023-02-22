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22 февраля, 12:57

Муравицкий ушёл с поста главного режиссёра Театра на Таганке

<p>Юрий Муравицкий. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Юрий Муравицкий. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Драматург Юрий Муравицкий покинул должность главного режиссёра Театра на Таганке по собственному желанию. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Вчера ушёл с поста главного режиссёра Театра на Таганке по собственному желанию. Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую. Больше никаких комментариев не будет", — сообщил режиссёр.

В 1999 году он окончил актёрский факультет Воронежской государственной академии искусств. В 2006 году — Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном театре им. Евгения Вахтангова. Должность режиссёра он занимал с декабря 2021 года.

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Оксана Попова
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