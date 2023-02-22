Муравицкий ушёл с поста главного режиссёра Театра на Таганке
Юрий Муравицкий. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Драматург Юрий Муравицкий покинул должность главного режиссёра Театра на Таганке по собственному желанию. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Вчера ушёл с поста главного режиссёра Театра на Таганке по собственному желанию. Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую. Больше никаких комментариев не будет", — сообщил режиссёр.
В 1999 году он окончил актёрский факультет Воронежской государственной академии искусств. В 2006 году — Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном театре им. Евгения Вахтангова. Должность режиссёра он занимал с декабря 2021 года.
Ранее сменился гендиректор Государственной Третьяковской галереи. Место Зельфиры Трегуловой заняла Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Трегулова покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта. Она была гендиректором Третьяковки с 2015 года.