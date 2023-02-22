Матвиенко: Россия не нуждается в резких изменениях политической конструкции
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в СФ заявила, что сейчас у страны нет необходимости в корректировке политической конструкции.
"Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке сегодняшней политической конструкции нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", — сказала Матвиенко.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию накануне отметил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.
ТАСС / Сергей Карпухин