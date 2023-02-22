Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 13:02

Матвиенко: Россия не нуждается в резких изменениях политической конструкции

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в СФ заявила, что сейчас у страны нет необходимости в корректировке политической конструкции.

"Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке сегодняшней политической конструкции нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", — сказала Матвиенко.

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов для новых регионов России

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов для новых регионов России

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию накануне отметил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Валентина Матвиенко
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров