Матвиенко: Россия не нуждается в резких изменениях политической конструкции

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в СФ заявила, что сейчас у страны нет необходимости в корректировке политической конструкции.

"Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке сегодняшней политической конструкции нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", — сказала Матвиенко.