Врач объяснила, кому нельзя лузгать семечки

Чрезмерное пристрастие к семечкам может стать причиной развития воспаления в организме. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Она объяснила, что семечки обычно употребляют жареными, а это способствует окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление продуктом может легко запустить воспалительные процессы, в том числе аутоиммунного характера. Но особо опасны семечки для людей с дивертикулёзом кишечника.

"Дивертикулёз — это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства. Может быть воспаление вплоть до перитонита", — сказала Королёва.