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22 февраля, 15:13

Врач объяснила, кому нельзя лузгать семечки

Врач Королёва предупредила, что семечки могут вызвать перитонит

Чрезмерное пристрастие к семечкам может стать причиной развития воспаления в организме. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Она объяснила, что семечки обычно употребляют жареными, а это способствует окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление продуктом может легко запустить воспалительные процессы, в том числе аутоиммунного характера. Но особо опасны семечки для людей с дивертикулёзом кишечника.

"Дивертикулёз — это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства. Может быть воспаление вплоть до перитонита", — сказала Королёва.

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Ранее Лайф перечислил полезные свойства подсолнечных семечек. Они помогут улучшить зрение, укрепить нервную систему и понизить давление. Однако продукт противопоказан людям с ожирением, а также с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Обложка ©

Getty Images

Татьяна Миссуми
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