Врач объяснила, кому нельзя лузгать семечки
Врач Королёва предупредила, что семечки могут вызвать перитонит
Чрезмерное пристрастие к семечкам может стать причиной развития воспаления в организме. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
Она объяснила, что семечки обычно употребляют жареными, а это способствует окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление продуктом может легко запустить воспалительные процессы, в том числе аутоиммунного характера. Но особо опасны семечки для людей с дивертикулёзом кишечника.
"Дивертикулёз — это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства. Может быть воспаление вплоть до перитонита", — сказала Королёва.
Ранее Лайф перечислил полезные свойства подсолнечных семечек. Они помогут улучшить зрение, укрепить нервную систему и понизить давление. Однако продукт противопоказан людям с ожирением, а также с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
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