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Опубликовано 22 февраля 2023, 14:00

Захарова назвала два условия скорейшего мира на Украине

МИД РФ указал на отсутствие политической воли Запада и Киева к установлению мира

Для скорейшего завершения украинского конфликта требуется политическая воля Запада и "его киевских подопечных", но этого как раз нет. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", уточнила она на брифинге.

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Ранее сообщалось, что новый посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ. Ей объявили демарш в связи с вовлечённостью Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
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