Захарова назвала два условия скорейшего мира на Украине

Для скорейшего завершения украинского конфликта требуется политическая воля Запада и "его киевских подопечных", но этого как раз нет. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", — уточнила она на брифинге.