Захарова назвала два условия скорейшего мира на Украине
МИД РФ указал на отсутствие политической воли Запада и Киева к установлению мира
Для скорейшего завершения украинского конфликта требуется политическая воля Запада и "его киевских подопечных", но этого как раз нет. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", — уточнила она на брифинге.
Ранее сообщалось, что новый посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ. Ей объявили демарш в связи с вовлечённостью Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ