МИД заявил демарш послу США из-за накачки Киева оружием
МИД РФ вручил послу США Линн Трейси ноту протеста из-за участия Вашингтона в конфликте на Украине
Новый посол США в Москве Линн Трейси вызвана в МИД РФ. Ей был сделан демарш в связи с вовлечённостью Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.
"В переданной послу ноте протеста подчёркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", — говорится в заявлении МИД РФ.
Также там указано, что поставляемые Украине вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для ВС РФ. В этой связи МИД РФ заявил американскому послу "о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". В министерстве особо отметили, что для деэскалации обстановки Белый дом должен вывести военных и технику США и НАТО, а также прекратить враждебную антироссийскую активность.
"С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", — добавили в МИД РФ.
Ранее Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил, что, следуя давней традиции 1930-х годов, Запад стремится направить агрессию на Восток и разжечь войну чужими руками. По словам главы государства, "проект создания анти-России, по сути, является частью реваншистской политики по отношению к РФ".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев