МИД заявил демарш послу США из-за накачки Киева оружием

Новый посол США в Москве Линн Трейси вызвана в МИД РФ. Ей был сделан демарш в связи с вовлечённостью Вашингтона в боевые действия на стороне киевского режима. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

"В переданной послу ноте протеста подчёркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", — говорится в заявлении МИД РФ.

Также там указано, что поставляемые Украине вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для ВС РФ. В этой связи МИД РФ заявил американскому послу "о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". В министерстве особо отметили, что для деэскалации обстановки Белый дом должен вывести военных и технику США и НАТО, а также прекратить враждебную антироссийскую активность.

"С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", — добавили в МИД РФ.