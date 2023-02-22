МФЖ приостановила членство Союза журналистов России
Международная федерация журналистов приостановила членство в организации Союза журналистов России, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.
"Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено", — сказал он ТАСС.
Напомним, в конце января агентство Reuters сообщало о начале МФЖ процедуры исключения из своего состава Союза журналистов России. Причиной называется создание СЖР ассоциаций в новых регионах РФ.
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ТАСС / Артём Геодакян