Политологи объяснили, почему внимание всего мира было приковано к посланию Путина

Российские политологи в рамках круглого стола ЭИСИ "Осмысляя послание Президента: ключевые направления развития страны" обсудили основные тезисы из речи президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что приостановку Россией участия в ДСНВ Запад будет использовать для обвинения Москвы в разжигании ядерного противостояния. Однако, что это справедливый ответ на враждебные действия НАТО, вполне очевидно.

"Путин посвятил много времени напоминанию истоков конфликта не просто так. Людям из-за рутинизации жизни свойственно забывать, с чего всё начиналось, как мы пытались этого конфликта избежать", — рассказал Асафов.

Его коллега Дарья Кислицына отметила, что за выступлением Путина действительно следил весь мир, и даже перенесённая из-за этого речь главы США Джо Байдена в Варшаве строилась вокруг нашего президента.

Политический аналитик Павел Данилин напомнил, что, несмотря на количество санкций, в России за минувший год был зафиксирован рост ВВП. Именно поэтому Путин столько внимания уделил экономическому развитию. Также Данилин считает, что визит Байдена в Киев отражает "сценарий прощания" с президентом Украины Владимиром Зеленским: по примеру того, как "Никсон прощался с президентом Вьетнама перед тем, как войска оставили страну".