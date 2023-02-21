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21 февраля, 14:09

"Оно адресовано не нам": Экс-замглавы разведки НАТО счёл хорошим послание Путина

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: Послание Путина не было адресовано противникам России

Послание главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию было очень хорошим, так как оно не было адресовано к НАТО. Такую оценку речи российского лидера дал экс-заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба Североатлантического альянса генерал Ярослав Стружик в эфире радиостанции RMF FM.

"Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая, так как это не было обращением к нам", — сказал он.

Вместе с этим он призвал не забывать о том, что не все страны выступают против России. По его мнению, не поддерживают российскую политику "едва ли одна треть стран мира".

"Так что оставшиеся две трети — или нейтральные, или поддерживающие Россию — хотят слышать определённые вещи", — резюмировал генерал.

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Сегодня Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. В речи он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Также он поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова
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