Появились новые способы повысить пенсию: Кому сделают прибавку и на сколько Вырастут страховые суммы для накопительной пенсии. Кроме того, можно получить прибавку к страховой пенсии. Какие есть способы повысить выплаты и как это сделать? 26 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Появится новая гарантия для сохранности пенсионных накоплений. Это произойдёт за счёт страхования. Проходить оно будет по типу страхования вкладов. Теперь для добровольных пенсионных накоплений установят сумму, застрахованную государством, до 2,8 миллиона рублей. Для сравнения: страховая сумма банковских вкладов составляет 1,4 млн. В её пределах государство гарантирует возврат денег даже в том случае, если банк прекратит своё существование. Страховка для пенсионных накоплений станет в два раза больше.

— С 1 марта 2023 года жителям новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) для оформления пенсии потребуется обратиться с заявлением в отделение Социального фонда по месту жительства. Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если у человека нет на руках подтверждающих стаж документов, можно представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. При расчёте размера пенсии заработок за годы с момента введения системы индивидуального (персонифицированного) учёта установят по уровню средней зарплаты в Республике Крым и Ростовской области, — рассказали в СФР.

Кроме того, с 1 марта общероссийские меры социальной защиты распространятся и на людей с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан. При этом до момента назначения выплат жители новых регионов по российскому законодательству смогут получать помощь, назначенную по старым правилам.

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что сейчас в целом многие пенсионеры недополучают выплаты из-за того, что у них не подтверждён тот или иной период работы. Соответственно, при назначении пенсии учитывался меньший стаж.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— Это можно исправить. Даже если организации, где человек работал, уже не существует, информация о ней есть в архивах. В этом году получить архивные данные стало проще. СФР будет содействовать в получении документов для назначения пенсии, ведь фонд сам должен направлять соответствующие запросы в архивы и другие организации, — добавила Елена Кузнецова.

Юрист пояснила, что даже если у вас раньше не получалось подтвердить стаж, то сейчас можно попробовать. Если удастся, можно получить перерасчёт к пенсии. Причём прибавка может оказаться очень хорошей — от нескольких тысяч рублей и больше.

— На размер страховой пенсии по старости влияют, в частности, следующие факторы. Это сумма страховых взносов в СФР, зависящая, соответственно, от размера белой зарплаты (чем больше заработная плата, тем больше размер пенсии в будущем); период ухода за детьми до полутора лет; достижение возраста 80 лет; наличие инвалидности I группы; наличие иждивенцев. Имеет значение также, где живёт пенсионер. Учитываются проживание и работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работа определённый период времени в сельском хозяйстве, а также отложенный выход на пенсию, — уточнил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

По его словам, учитывается также проживание в определённых субъектах РФ. Так, при наличии у пенсионера регистрации по месту жительства в Москве (и на присоединённой к ней территории) не менее десяти лет доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта (в 2023 году — 23 313 рублей). Меньше указанной суммы неработающие московские пенсионеры не получают.

— Имеет значение работа в организациях, которые производят дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды за своих работников. Это позволяет увеличить их будущую накопительную пенсию. Сказывается и добровольное заключение гражданами договоров накопительного пенсионного страхования с негосударственным пенсионным фондом за счёт собственных средств, — подытожил Александр Спиридонов.

Авторы Нина Важдаева