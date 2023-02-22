Байден намекнул на вину Трампа в крушении поезда с ядовитыми химикатами в Огайо
Место крушения поезда с ядовитыми химикатами в Огайо. Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY
В крупной железнодорожной аварии в американском штате Огайо, повлёкшей возгорание опасных химикатов, виновны прошлые президенты и железнодорожные компании, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден.
"В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте", — написал американский президент в своём твиттер-аккаунте.
Также, по словам главы государства, ответственность несут железнодорожные компании, которые тратят миллионы долларов "на противодействие здравому смыслу правил безопасности". Байден добавил, что уже провёл разговор с чиновниками, в том числе губернатором штата и представителями агентства по охране окружающей среды, и заявил о готовности федеральных властей содействовать.
Напомним, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. Позже выяснилось, что в 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.