Байден намекнул на вину Трампа в крушении поезда с ядовитыми химикатами в Огайо

В крупной железнодорожной аварии в американском штате Огайо, повлёкшей возгорание опасных химикатов, виновны прошлые президенты и железнодорожные компании, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден.

"В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте", — написал американский президент в своём твиттер-аккаунте.

Также, по словам главы государства, ответственность несут железнодорожные компании, которые тратят миллионы долларов "на противодействие здравому смыслу правил безопасности". Байден добавил, что уже провёл разговор с чиновниками, в том числе губернатором штата и представителями агентства по охране окружающей среды, и заявил о готовности федеральных властей содействовать.