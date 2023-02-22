Парламент Белоруссии одобрил проект о казни за госизмену

Белорусские сенаторы одобрили законопроект о возможном введении смертной казни в отношении чиновников, которые совершили измену государству. Об этом сообщила пресс-служба Верхней палаты Парламента республики.

Как уточнил председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, законопроект направлен на повышение степени защищённости общественной и государственной безопасности от террористических и иных угроз, а также на усиление превентивной функции УК республики.

"В целях предотвращения распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущения признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения устанавливается уголовная ответственность за пропаганду терроризма", — отмечается в телеграм-канале Верхней палаты.

Накануне проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был одобрен в Нижней палате Парламента. Теперь для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен подписать президент.