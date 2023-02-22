Кто такие "яжматери" и как они могут искалечить жизнь детей

Чрезмерно опекающая ребёнка мать способна нанести не меньший вред детской психике, чем равнодушные ко всему родители. "Яжматери" — тревожный тип личности с проблемной самооценкой, часто без повода они заступаются за сына или дочь, лишая их самостоятельности. Об этом "Вечерней Москве" рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По её словам, такие матери сами имели проблемы в детстве, родители либо душили их заботой, либо полностью игнорировали. Поэтому они выросли с подавленными лидерскими качествами, но компенсировать этот пробел им подсознательно хочется. Вот и начинают "яжматери" защищать ребёнка даже в тех ситуациях, где это не нужно. Например, школьник проиграл в соревнованиях, беспокойные родители тут же обвиняют организаторов в предвзятом судействе.

"Они заступаются за ребёнка, который живёт в глубине их души. Но искренне верят, что заступаются за своего ребёнка. Они просто ждали этого момента", — объяснила Наумова.

Она подчеркнула, что ребёнок должен сам научиться утешать себя во время жизненных трудностей и неудач, это необходимо для формирования самодостаточности. Поэтому любые школьные соревнования полезны, они помогают детям взрослеть. А если всё время сочувствовать подростку и влезать со своей помощью, то он вырастет тревожным, скрытным, стеснительным, с заниженной самооценкой.

"Родители должны просто поддержать ребёнка и спросить его, что нужно сделать, чтобы он победил в следующий раз. Также научить ребёнка мыслить самостоятельно, находить пути решения ситуации. Это поможет вырастить человека с хорошей самооценкой, эмоционально стабильного, который найдёт в себе силы вставать и идти к новым победам", — посоветовала специалист.

Психолог добавила, что утешительные призы нужно дарить детям до пяти лет, малыши пока не умеют оценивать проигрыш. А вот школьники способны собраться, сделать выводы, проанализировать ситуацию и собственные ошибки.