Кабмин одобрил законопроект, смягчающий наказание за налоговые преступления
Правительство РФ одобрило законопроект, смягчающий наказание за налоговые преступления. Об этом говорится на сайте Минюста России.
Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" был разработан Минюстом по поручению президента.
"Законопроектом предлагается скорректировать санкции квалифицированных составов налоговых преступлений, уменьшив максимальный срок лишения свободы, что приведёт к изменению их категории и, следовательно, снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — сообщили в пресс-службе.
О том, что в России могут смягчить наказание за налоговые преступления ранее сообщала газета "Коммерсант". Согласно закону, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела могут вынести или же прекратить существующее, если предприниматель погасил все недоимки и прочие задолженности.
ТАСС / Ведомости / Максим Стулов