Кабмин одобрил законопроект, смягчающий наказание за налоговые преступления

Правительство РФ одобрило законопроект, смягчающий наказание за налоговые преступления. Об этом говорится на сайте Минюста России.

Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" был разработан Минюстом по поручению президента.

"Законопроектом предлагается скорректировать санкции квалифицированных составов налоговых преступлений, уменьшив максимальный срок лишения свободы, что приведёт к изменению их категории и, следовательно, снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — сообщили в пресс-службе.