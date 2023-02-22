"Родина — это семья": Политолог выделила главный посыл речи Путина в "Лужниках"

Президент РФ Владимир Путин придаёт особый смысл Дню защитника Отечества именно в этом году, потому что праздник объединил многих вокруг темы безопасности и независимости России. Об этом Лайфу сказала исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин, комментируя выступление главы государства на митинге-концерте в честь участников СВО в "Лужниках".

"Каждый, кто поддерживает сейчас свою страну и армию, защищает своё Отечество. Поэтому этот день становится праздником не только солдат и офицеров, но вместе с ними и врачей, спасающих жизни на фронте, волонтёров, организующих помощь нашим бойцам, строителей и транспортников, работающих под обстрелами", — пояснила она.

Путин поставил знак равенства между любовью к Родине и своей семье. Его отношение к нашей стране разделяет большинство россиян, которые сейчас сплотились ради Победы в спецоперации, отметила эксперт. Для президента Россия — это и есть семья, заключила она.