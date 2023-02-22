В Думе предостерегли Норвегию от повторения "подвигов" дивизии СС "Викинг" из-за помощи ВСУ

Приняв план многолетней помощи Киеву, Норвегия, по сути, наступает на грабли своего нацистского прошлого, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы Александр Толмачёв. Он напомнил, что в начале Великой Отечественной добровольцы дивизии СС "Викинг" из этой страны ступали на земли Украины.

"К счастью, благодаря действиям советских солдат и офицеров, пребывали там они недолго, однако их жертвами стали тысячи мирных жителей Бердичева, Тернополя... Вопрос и к Украине, и к Норвегии: вы точно выучили уроки истории? Если нет, готовьтесь получить граблями по самым чувствительным местам", — сказал он.