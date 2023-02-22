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22 февраля, 16:58

4 метода, которые помогут вырастить из сына настоящего мужчину

Психолог Малахова назвала методы, которые помогут воспитать в сыне настоящего мужчину

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Психолог Полина Малахова объяснила, как воспитывать мальчика, чтобы из него вырос достойный мужчина. Для этого

ребёнка желательно ещё в детстве "оторвать от маминой юбки" и учить быть честным и ответственным.

"Ещё в дошкольном возрасте вполне реально приучать ребёнка к самостоятельности, в первую очередь к бытовой: самому одеваться, раздеваться, складывать одежду и игрушки на место, помогать по хозяйству", — рассказала психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Например, трёхлетнего сына уже можно приучить к небольшим обязанностям: накрывать на стол, относить посуду к раковине, вытирать пыль или пылесосить. По достижении 5-6 лет ребёнку можно объяснить как правильно обращаться с ножом.

Психолог считает, что в детстве мальчикам важно объяснять, что мужество — это не тогда, когда человек ничего не боится. Бояться — это нормально. Мужество — это признать свой страх, но не позволять этому чувству брать верх.

Малахова добавила, что родителям стоит рассказывать сыну истории о героях и подвигах, чтобы у него появились образцы для подражания. С маленьким мальчиком нужно честно разговаривать на сложные темы, расширять его представления о мире, заключила эксперт.

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Ирина Фальке
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