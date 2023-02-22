Режим повышенной готовности объявлен в посёлке под Волгоградом

В посёлке Светлый Яр под Волгоградом ввели режим повышенной готовности из-за аварии на канализационном коллекторе. Сам инцидент произошёл в понедельник и заключается в обрушении на одном из участков объекта. Сегодня же начались ремонтные работы, ради выполнения которых в населённом пункте отключили водоснабжение.

"В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 г. комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего посёлка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Светлоярского района Волгоградской области.

На данный момент специалисты откачивают канализационные стоки, после чего в трубе установят заглушку и заменят обрушившийся участок. Работы ведутся круглосуточно, в посёлок к населением в 11 тысяч человек подвозят воду.