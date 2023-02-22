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22 февраля, 16:54

В бухте Севастополя загорелся плавучий док

Развожаев: На судоремонтном заводе "Персей" в Севастополе загорелся плавучий док

<p>Плавучий док. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/sevas_92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано Севастополь" </a></p>

Плавучий док. Обложка © Vk / "Подслушано Севастополь"

В Южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" в Севастополе загорелся плавучий док. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на МЧС РФ.

Глава города уточнил, что пожарные расчёты уже прибыли на место ЧП и локализуют возгорание, "но задымление сильное".

"В городе всё спокойно. Если увидите провокации насчёт этого возгорания от укропабликов, не поддавайтесь. Доверяйте только информации из официальных источников", — предупредил Развожаев.

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Ирина Фальке
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  • михаилразвожаев
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