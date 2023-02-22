В бухте Севастополя загорелся плавучий док
Развожаев: На судоремонтном заводе "Персей" в Севастополе загорелся плавучий док
Плавучий док. Обложка © Vk / "Подслушано Севастополь"
В Южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" в Севастополе загорелся плавучий док. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на МЧС РФ.
Глава города уточнил, что пожарные расчёты уже прибыли на место ЧП и локализуют возгорание, "но задымление сильное".
"В городе всё спокойно. Если увидите провокации насчёт этого возгорания от укропабликов, не поддавайтесь. Доверяйте только информации из официальных источников", — предупредил Развожаев.
Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. По словам губернатора, повреждений на станции не выявлено, она продолжает работать в штатном режиме.