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22 февраля, 18:12

Назван максимальный "здоровый" размер талии у женщин

Диетолог Соломатина назвала 80 см максимумом для женской талии

Окружность женской талии не должна превышать 80 сантиметров, мужской — 94 сантиметра. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, данный показатель не менее важен, чем вес тела, и за ним нужно тщательно следить, иначе существует риск заиметь ожирение.

"Это в дальнейшем грозит сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией. Дальше всё идет по цепочке — импотенция у мужчин, когнитивные нарушения, инфаркты, инсульты", — предупредила специалист.

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Ранее Елена Соломатина предупреждала россиян об опасности употребления корицы при гастрите. По её словам, данная специя хоть и щадящая, но способна выступать как раздражающий фактор.

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Матвей Константинов
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