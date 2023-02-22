Назван максимальный "здоровый" размер талии у женщин

Окружность женской талии не должна превышать 80 сантиметров, мужской — 94 сантиметра. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, данный показатель не менее важен, чем вес тела, и за ним нужно тщательно следить, иначе существует риск заиметь ожирение.

"Это в дальнейшем грозит сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией. Дальше всё идет по цепочке — импотенция у мужчин, когнитивные нарушения, инфаркты, инсульты", — предупредила специалист.