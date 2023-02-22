Конгрессмен США внёс резолюцию о выводе американских военных из Сирии

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внёс в Палату представителей резолюцию, обязывающую США вывести все войска из Сирии. Из текста документа следует, что проголосовать по ней должны в течение 18 дней после внесения.

Гетц отметил, что Конгресс не давал согласия на использование американских сил в боях на сирийской территории. Конгрессмен уточнил, что если резолюция будет одобрена, американские войска должны быть выведены из Сирии не позднее чем через 15 дней. При этом, указал конгрессмен, Вашингтон не ведёт войну ни против Дамаска, ни на его стороне.

"Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент Байден должен вывести все американские силы из Сирии", — потребовал конгрессмен.