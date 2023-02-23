Гол Лукаку принёс "Интеру" победу над "Порту" в матче плей-офф Лиги чемпионов
"Интер" победил "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:1.
Единственный мяч на 86-й минуте забил Ромелу Лукаку. На 78-й гости остались в меньшинстве после удаления Отавио. Ответный матч пройдёт в Португалии 14 марта.
Ранее Лайф писал, что "Реал" разгромил "Ливерпуль", уступив 0:2 по ходу матча Лиги чемпионов. В другом матче итальянский "Наполи" в гостях победил немецкий "Айнтрахт" со счётом 2:0.
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Twitter / Inter