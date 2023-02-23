Гол Лукаку принёс "Интеру" победу над "Порту" в матче плей-офф Лиги чемпионов

"Интер" победил "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:1.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ромелу Лукаку. На 78-й гости остались в меньшинстве после удаления Отавио. Ответный матч пройдёт в Португалии 14 марта.