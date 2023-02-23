В Пентагоне заявили, что не планируют закрывать каналы коммуникации с Россией

США не планируют закрывать каналы связи с Россией и приветствуют их наличие. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем коммуникации, и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи", — пояснила она на брифинге.