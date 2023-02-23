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22 февраля, 23:45

В Пентагоне заявили, что не планируют закрывать каналы коммуникации с Россией

США не планируют закрывать каналы связи с Россией и приветствуют их наличие. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем коммуникации, и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи", пояснила она на брифинге.

Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи

Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. По словам дипломата, Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.

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ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL

Юлия Коновалова
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