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23 февраля, 00:22

Боррель: ЕС не поддержит поправки Минска к проекту резолюции ГА ООН по Украине

Страны Евросоюза проголосуют против поправок к проекту резолюции Генассамблеи ООН по Украине, которые предлагает Белоруссия. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Напомним, Минск предлагает государствам воздержаться от поставок оружия на Украину.

"Мы проголосуем против этих поправок", заявил чиновник.

Боррель также обратился ко всем странам – членам ООН и призвал не поддерживать данные поправки.

Белоруссия призвала внести в резолюцию ГА ООН запрет на поставки оружия Украине

Белоруссия призвала внести в резолюцию ГА ООН запрет на поставки оружия Украине

А ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. Он добавил, что Россия готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.

Обложка ©

Twitter / Josep Borrell Fontelles

Юлия Коновалова
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