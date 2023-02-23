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23 февраля, 01:34

Граждане РФ и Белоруссии больше не смогут владеть оружием в Эстонии

Парламент Эстонии запретил владеть оружием гражданам России и Белоруссии

Парламент Эстонии запретил живущим в стране гражданам России и Белоруссии получать разрешение на владение оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

Согласно новым поправкам к закону "Об оружии" разрешение на владение будет выдаваться лишь гражданам государств, входящих в НАТО и ЕС, имеющим вид на жительство в стране или живущим в прибалтийской республике на основании права на жительство.

Для других иностранцев уже выданные разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых будет прекращена. Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан РФ и Белоруссии. Установлен переходный период, когда можно сдать оружие или привести его в непригодное для стрельбы состояние, в ином же случае оно будет изъято. Закон должен вступить в силу 15 марта.

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Ранее Лайф писал, что в Эстонии введён запрет на ввоз бензина из России в канистрах. Закончился переходный период санкций, введённых ЕС в отношении нефтепродуктов из РФ. Теперь топливо для автомобилей включено в список запрещённых товаров. Перевозить через границу бензин или солярку можно только в баке.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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