Граждане РФ и Белоруссии больше не смогут владеть оружием в Эстонии

Парламент Эстонии запретил живущим в стране гражданам России и Белоруссии получать разрешение на владение оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

Согласно новым поправкам к закону "Об оружии" разрешение на владение будет выдаваться лишь гражданам государств, входящих в НАТО и ЕС, имеющим вид на жительство в стране или живущим в прибалтийской республике на основании права на жительство.

Для других иностранцев уже выданные разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых будет прекращена. Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан РФ и Белоруссии. Установлен переходный период, когда можно сдать оружие или привести его в непригодное для стрельбы состояние, в ином же случае оно будет изъято. Закон должен вступить в силу 15 марта.