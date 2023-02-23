Всемирный банк намерен выбрать нового президента к началу мая

Всемирный банк (ВБ) планирует выбрать нового главу организации в мае нынешнего года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка.

Кандидатуры на пост должны быть выдвинуты исполнительными директорами совета директоров ВБ в период с 23 февраля по 29 марта. При этом они должны быть гражданами стран – участниц банка. Кроме того, в совете директоров настоятельно рекомендуют выдвигать в кандидаты женщин.

После завершения периода выдвижения кандидатур будет составлен короткий список, включающий до трёх человек, с которыми проведут официальные собеседования. Определиться с выбором совет директоров банка надеется к началу мая.