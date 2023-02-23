В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

В Нижнеудинском районе Иркутской области зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"В Иркутской области в 07:06 (02:06 мск. — прим. Лайфа) зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 километре от Алыгджера. 6,3 баллов в эпицентре", — отмечается в публикации.

Согласно опубликованным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) землетрясения, которое произошло на глубине 10 километров, составила 4,7.