В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3
В Нижнеудинском районе Иркутской области зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
"В Иркутской области в 07:06 (02:06 мск. — прим. Лайфа) зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 километре от Алыгджера. 6,3 баллов в эпицентре", — отмечается в публикации.
Согласно опубликованным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) землетрясения, которое произошло на глубине 10 километров, составила 4,7.
Ранее Лайф рассказывал, что в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая произошло землетрясение магнитудой 7,2. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
VK / АЛЫГДЖЕР